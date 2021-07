Juhtkiri | Vaktsineerimiskampaaniat toetagu selged sõnumid 

Enam kauem poleks laiahaardelise teavitustööga oodata saanudki, sest sügiseks peab seatud eesmärgi järgi olema vaktsineeritud 70% elanikkonnast, mis eeldab praeguse 43% hõlmatuse juures igal nädalal veel 20 000 inimese kaitsepookimist – viimasel paaril nädalal on too arv olnud umbes 14 000 juures. Ent vaadates uute viirusetüvede teket ja levikut, tuleb tõdeda, et kui inimene teeb plaane, siis viirus itsitab pihku, sest värskeimate arvutuste järgi vajaksime karjaimmuunsuse saavutamiseks juba 85–90% hõlmatust. Seda enam tuleb nüüd kogu ühiskonnal ühise eesmärgi nimel pingutada.

Küüniliselt võiks aga küsida, kas see, kes siiani pole endas leidnud veendumust, et vaktsineerimine on õige tegu, jõuab tegudeni tõepoolest plakati või lühikese videoklipi tulemusel? Olulist kaalu inimeste käitumise suunamisel võivad omada kampaaniat toetavad sõnumid, näiteks peaminister Kaja Kallase öeldu, et kolmanda koroonaviiruse laine ajal saavad vaktsineeritud rohkem vabadusi. Paraku ei avaldanud Kallas, millised need vabadused on, jättes liiga laia tõlgendamisruumi, alates tulevaste piirangute kehtimisest ainult vaktsineerimata inimestele, viimastele ligipääsu tõkestamisest (avalikele) teenustele nagu ühistransport, kuni senise korra jätkumisele – vaktsiini suurimaks eeliseks (mittehaigestumise kõrval) jääb vabastus eneseisolatsiooni kohustusest. Kõige tõenäolisem paistab sotsiaalminister Tanel Kiige ettekuulutus, et vaktsineerimata inimesed peavad omast taskust tasuma testide eest, et tõendada oma nakkusohutust, kui nad soovivad osa võtta rahvarohketest üritustest.