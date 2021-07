Taavi Libe | Milliste meetoditega meelitada vaktsineerima? 

Foto: Erki Pärnaku

Pühapäeva õhtul Londonis finaaliga kulmineeruvad jalgpalli Euroopa meistrivõistlused on olnud tänuväärne lootuskiir, et umbes poolteist aastat tagasi segi pööratud maailm hakkab tasapisi vanadesse rööbastesse loksuma. Suur osa turniiri varasema faasi kohtumistest peeti küll võõrustajariigist tulenevalt väikese publikuhulga ees, kuid otsustavaid mänge legendaarsel Wembley staadionil sai kohapeal jälgida juba kaks kolmandikku staadioni mahutavusest, mis pikka aega kestnud tühjade tribüünide ajastu taustal tundub juba tõelise luksusena ning mõjub ka telepildis nii, et mõru mekki ei jää suhu.