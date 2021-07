Arstid hoiatavad: inimene võib nakatuda koroonaviiruse mitmesse tüvesse korraga 

Ta sattus haiglasse seetõttu, et kukkus. Kuid hiljem süvenesid tal hingamisteede probleemid. Laboratooriumis võetud testid kinnitasid, et naisel on koroonaviirus, mis põhjustatud kahest erinevast tüvest samaaegselt.

Arstid usuvad, et ta sai nakkuse kahelt erinevalt inimeselt. Väidetavalt on see hetkel esimene ja haruldane taoline juhtum. Kuid harva on taolised topeltinfektsioonid siiski võimalikud.