Sünoptik: üle 30kraadine leitsak jätkub uuel nädalal, pöördepunktiks võib kujuneda nädala lõpp 

Kiisa kirjutab, et Kunda on saanud omale uue absoluutse juulikuu kuumarekordi. Pärastlõunal mõõdeti seal juba +33,6 kraadi. Varasem rekord oli +33,4 kraadi, mis mõõdeti 8. juulil 2006. Sealjuures on õhutemperatuur on veel tõusmas.