SUP-lauaga merre triivinud mees uppus

Pirita rannas lõpetati SUP lauaga merele sõitnud ja kaduma läinud 54aastase mehe otsingud. Mehel polnud seljas päästevesti ega jala küljes SUP laua külge kinnitatavat ohutusnööri. Politsei teatas täna, 6. augustil, et 23. juulil leiti Pirita sadama lähedalt vägivallatundemärkideta meesterahva surnukeha ning tänaseks on ekspertiis tuvastanud, et tegu oli 10. juulil kadunuks jäänud 54aastase mehega.