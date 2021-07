Parmud hoos: fotod halastamatutest parmurünnakutest ummistavad sotsiaalmeediat 

Paap selgitab, et foto on tehtud Põhja-Pärnumaal, kus mees Kaansoo kandis metsas tegutseb.

„Me oleme sedasi poolteist kuud nendega metsas võidelnud. Iga päev tekib aina juurde,“ tõdeb Paap, et kui oleks valikut, siis praegu ta metsa ei kipuks.

Teine sotsiaalmeedias ringlev foto pärineb Eesti matkajate foorumist, mille all pealkiri: „Parme on metsas väga, väga, väga palju. Pilt tehtud Krani lõkkekohast Aegviidu poole, teisel kilomeetril. Ainus asi, mis päästis hullemast, oli vihmakeep.“

Ja sellel vihmakeebil on juba sadu ja sadu parme peal. Keebi all istuv inimene on tõelise parmurünnaku ohvriks langenud!