Terviseamet kutsus enne kindlustusfirma teavitamist appi advokaadid. „Väga ebatavaline,” ütlevad eksperdid 

Jaanipäevaeelse rikke järel on terviseameti endised töötajad kõnelenud, et külmladudega on probleeme olnud varemgi, kuid ameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas kinnitas, et kesklaos pole seni suuri probleeme olnud, tõsisemad juhtumid on olnud regionaalsetes ladudes.