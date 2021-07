Kohus saatis politseinikke noaga rünnanud ja elektrišokirelva abil kahjutuks tehtud mehe vangi  

Artur lõi mullu septembris Ida-Virumaal kannatanut neljal korral rusikaga näkku ja ühel korral ribidesse. 1.oktoobril läks ta koridoris suur nuga käes politseiametnike poole. Politseinike korduvatele korraldustele nuga maha panna ta ei reageerinud. Artur hoidis nuga käes, kuni ta tehti kahjutuks elektrišokirelva abil. Kiirabiautos ähvardas Artur politseinikku öeldes, et mis vahet sellest on, et tal mask on näo ees, ära ta tunneb teda ikka, ning ähvardas politseiniku läbi lõigata. Politseinik võttis ähvardust reaalsena ja tundis ohtu elule, kuna Artur võib tulevikus ta ära tunda ja rünnata- eriti võttes arvesse juba toimunud noaga ähvardamist.

Artur sai süüdistuse selleski, et rikkus korduvalt karistusjärgse käitumiskontrolli kontrollnõueid ja kohustusi. Teda on kainenema viidud. Mullu märtis leiti mees kraavist joobetunnustega ja viidi koju. Mais mõistis Viru maakohus Arturile ühe aasta ja neljakuulise vangistuse. Tänaseks on kohtuotsus jõustunud.