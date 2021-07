Puude istutamine suurendaks sademete hulka 

BBC Newsi teatel näitas värske uurimus, et puude istutamisel suurenes suviste sademete hulk keskmiselt 7,6%. Teadlased leidsid sedagi, et sademete muster muutus vastsetest metsadest veel kaugel allatuultki. Uurimuse autorite veendumuse põhjal võiks metsade istutamisega kaasnev lisavihm osalt hüvitada kuivust, mida kliimamuutus on endaga Euroopas kaasa toonud. Miks aga puud soodustavad vihmasadu? Põhjused pole veel selged, kuid on usutavasti seotud metsade ja pilvise õhu vastastikuse suhtlusega.