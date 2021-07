Briti politseinik tunnistas end Sarah Everardi jõhkras mõrvas süüdi 

Londoni politsei juht Cressida Dick ütles, et kuriteod ajasid tal südame pahaks. „Need olid õudsed. Kõik politseiga seotud inimesed tunnevad end reedetuna. Sarah oli fantastiline ja andekas noor naine, kellel oli terve elu ees. See kõik võeti temalt ära,“ ütles Cressida.

Juhtumiga seoses on välja tulnud tosin kaebust Couzensi vastu ajast, mil ta töötas politseis. Sealhulgas on kaks eraldi intsidenti, kus ta end avalikus kohas paljastas. Ometi sai ta politseis segamatult edasi töötada.

Õhtust, mil naine rööviti, on olemas kaamerapilt, millest on näha, kuidas Couzens ja Everard seisid mehe rendiauto kõrval. Masin oli pargitud kõnniteele ja selle põlesid ohutuled. Couzens sõitis seejärel koos naisega Londonist välja Kenti. Politsei sai selle teada turvakaamerate salvestisi ja autorendifirma andmeid kasutades. Paar päeva enne mõrva oli Couzens ostnud rulli pakkekilet.

Pärast mõrva naasis Couzens oma naise ja kahe lapse juurde, justkui poleks midagi juhtunud. Tema naine tunnistas Briti meediale, et on šokeeritud: mees ei olevat varem ilmutanud ühtegi märki vägivaldsetest kalduvustest.

Esimesel ülekuulamisel väitis mees, et tal tekkis pahandus Ida-Euroopast pärit jõuguga, kes ähvardasid teda ja tema perekonda. Jõuk olevad nõudnud temalt „uut tüdrukut“, kuna Couzens olevat paar nädalat varem ühele prostituudile liiga vähe maksnud. Couzens väitis, et naist jõugule üle andes oli too elus ja terve.