Kedagi ei suudetud päästa: üheksa inimest suri õnnetuses 

Eile ei olnud veel teada põhjust, miks lennuk ei suutnud pärast starti õhus püsida ja lennuväljalt mõnesaja meetri kaugusel alla sadas. „Me teame, et kohe pärast õhkutõusu tuli hädateade, aga rohkem me ei tea. Lennuk kukkus alla ja praegu ei ole kedagi, kes suudaks küsimustele vastata,“ nentis kohaliku politsei pressiesindaja Diana Qudhaib. Uurimist juhtiv Peter Swaffer ütles telekanalile SVT, et midagi rohkemat võib ta öelda pärast seda, kui on küsitletud pealtnägijaid ning lennujuhtimistornis olnud inimesi. „Väikeste lennukitega on see häda, et neil ei ole musta kasti, mis salvestaks kõike lennukis juhtuvat,“ märkis ta. Seetõttu ollakse sunnitud arvestama pealtnägijate tähelepanekutega ja loodetavasti olid nad kõik terased inimesed. Samale telekanalile ütles lennundusekspert Hans Kjäll, et langevarjureid õhku viinud lennukitüübil on hea maine, kuid temagi ei osanud oletada, miks lennuk veel üsna madalal olles alla prantsatas. Sarnane õnnetus oli Rootsis ka 2019. aasta suvel, kui varsti pärast starti alla kukkunud lennukis hukkus samuti üheksa inimest.