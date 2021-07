JEESUS RÖSTSAIAL, INIMENE KUUL: miks me kõikjal nägusid näeme? 

Seni pole teadlased aru saanud, mida aju täpselt teeb, kui ta tõlgendab visuaalseid signaale töödeldes neid inimnäona, kirjutab Sciece Daily. Kuid Sydney ülikooli psühholoogiakooli neuroteadlased hakkasid asja uurima. Nad avastasid, et inimnägude märkamine kõikjal, olgu siis pilvedel või majafassaadil on evolutsiooni kentsakas kaasnähtus. Pareidooliaks kutsutav fenomen tuleneb meie vajadusest välja peilida, kas silma hakanud inimene on sõber või vaenlane. Vilgas reageerimisvõime on aidanud inimkonnal ellu jääda. Näod pälvivad meie tähelepanu automaatselt ning uurimused on näidanud, et emotsionaalsed näod torkavad rohkem silma kui neutraalsed.

„Nägude kiirel märkamisel on suur pluss,“ seletab uurimisrühma juht, professor David Alais. „Kuid see süsteem on oma kiiruses rohmakas ja on kehtestanud vormeli: kaks silma nina ja suu kohal.“ Selle mustrile võivad vastata paljud asjad. „Nii vallandavadki need näotuvastusreaktsiooni.“ Alais' sõnul veab see tuvastussüsteem meid aeg-ajalt alt, kuid evolutsiooni seisukohast on ikkagi märksa etem pidada ka elutuid objekte elusateks.