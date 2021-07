Top | Terviseameti laos oli kõik vale 

Bensiini hind tegi Eesti tanklais kõigi aegade rekordi, kui 95 puhul kerkis 1.469 euroni. Võrdluseks – Lätis hoopis langes bensiini hind reedel 1.307 euroni. Isegi Eesti Pank juhtis tähelepanu, et Eestis on autokütuste hind olnud võrreldes Lätiga pidevalt kõrgem, isegi kui jätta arvestamata kõrged aktsiisi- ja muud maksud. Kütusemüüjad ise arvavad, et kõrgem hind ongi õigustatud kuna meie elatustase ongi kõrgem.