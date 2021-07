Georg Malvius | Maski muutuv tähendus 

Käisin mõni aasta tagasi esmakordselt Hiinas, et lavastada uut Soome valitsuse spondeeritud muusikali. Nägin oma üllatuseks tänaval väga paljusid inimesi maski kandmas ja mu Hiina võõrustajad seletasid, et kui keegi on haige, kannab ta kaaskodanike kaitsmiseks maski. See oli mu esimene kokkupuude selle nähtusega ja ühtlasi esimene tutvus Pekingi ooperi maskidega.