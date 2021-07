Juhtkiri | Suklese kirves 

Kui Sukles õigustas raiet, et tänava uuenduse käigus saaksid puude juured kahjustada, mis põhjustaks hilisema kuivamise, siis arboristi kinnitusel on olemas tänapäevased puid säästvad töövõtted, mis võimaldavad ka pärast juurte õiget läbilõikamist ellu jääda. Kas sellistes spetsiifilistes küsimustes on pädevam arstiks õppinud linnapea või väljaõppinud arborist? Ka ei ole linnapuude puhul 60 aastat sugugi vanus, mis õigustaks lausraiet, kuid nüüd on tegu tehtud ning remondi käigus istutatavate asenduspuude suureks kasvamist tuleb oodata hea hulga aastaid.

Küll võiks juhtunu olla õppetunniks, kuidas linnaelu tähtsaid otsuseid teha ei tohiks. Praegu jääb mulje, et üldsus polnud protsessi ega aruteludesse kaasatud, sest kui linnapea ikka ise ütleb, et pärn ja vaher ei sobi linnapuuks, kuna ajavad tolmu ja eritavad nestet, rikkudes riideid, siis mida seal üldse edasi arutada on? Saetööle hinnangu andmiseks on sel korral kõigest paari kuu kaugusel kohalikud valimised, kus linlased saavad Suklesele senitehtu põhjal hinnangu anda, sest peatänava remont valimisteks ju ei valmi.