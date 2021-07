Laadata laadapealinna Antsla elanik: „Nädalavahetustel ei toimu siin mitte midagi!“ 

LEEBEMAD RAHURIKKUJAD KUI LAAT: Antsla südalinna unisust lõhuvad sealt aeg-ajalt läbi sõitvad veoautod. Foto: Asso Ladva

„Ma arvasin juba mais, et laata ei tule. Meil viskas Covidi näitaja siin Antslas nii üles, et muud võimalust ei olnud. Pärast kuulsin ühistu inimestelt, et neilt küsiti kohe – kuidas te saate tagada nakkuse mittelevimise? Ei saagi, kui kõik on tihedalt üksteise küljes kinni. Aga ega meie ei saa sinna mitte midagi parata, tuleb leppida,“ ütleb Antsla kohvikupidaja Anne.