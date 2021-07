Birgitta Festival jääb taas ära 

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul kujunenud olukord teist valikut ei võimaldanud. „Festivali alguseni on jäänud ainult neli nädalat, kuid valitsuse seatud tingimused Venemaalt saabuvate esinejate osas teevad festivali korraldamise tehniliselt peaaegu võimatuks. Koroonaolukorra tõttu jääb Birgitta Festival kahjuks juba teist aastat ära, kuid me ei anna alla ja hakkame ette valmistama järgmise aasta programmi,“ ütles Belobrovtsev.

„Langetasime selle otsuse täna hommikul raske südamega ja loodame, et nii publik kui ka meie partnerid mõistavad seda otsust. Valitsuse otsus tähendab seda, et kõik Venemaalt saabuvad artistid oleksid pidanud Eestisse jõudes pärast testide tegemist lisaks jääma veel nädalaks ajaks hotelli karantiini enne, kui nad oleksid saanud alustada proovidega. Juba ajaliselt ei oleks see kahjuks võimaldanud festivali läbi viia,“ ütles Tallinna Filharmoonia direktor Margit Tohver-Aints.