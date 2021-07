Inga Raitar | Kõik parkimisvägivalla ohvrid, ühinege! 

Mis tunne on inimesel, kes läheb igal hommikul tööle teades, et talle leiva lauale toov tegevus kutsub teistes inimestes esile ainult pahameelt? Ainsaks viisiks, kuidas selline inimene saab depressiooni ja enesepõlgusesse langemata edasi tegutseda, on samaväärselt alavääristada teisi kaaskodanikke. Tekitada neis sama ebameeldiv tunne, mis tal endal on. Tekib kummaline nõiaring, millesse on ilmselt paljud autoomanikud sattunud on. Räägin parkimistrahvidest.