LAGERAIE HAAPSALU PEATÄNAVAL! „Ma päris roheline pole, aga mis palju, see palju.“ 

Neljapäeva pärastlõuna Pärna tänaval. Tavapäraselt saalib Haapsalu vanalinna poole paras ports turiste. Ka kohalikel on kanti tavapärasest rohkem asja – kõrvaltänavatest pistetakse pea välja ja uudistatakse, milline näeb kodulinn välja ilma puudeta, mis on seal seisnud vähemalt pool sajandit. Need jäid ette teeremondile ja asendatakse hiljem neljameetriste vahtra-pihlaka-õunapuu istikutega.

Stefani sõber Jaan, Posti tänava elanik, kiidab aga takka: „Need oleks pidanud ammu maha võtma. Valed puud olid. Kõige elementaarsem näide: katsuge akent, puumahl! Kõik kleepub. Aknad, autod, kõik-kõik. Need olid valed puud.“

Tänavaäärses äris töötav Kristi ütleb, et maha võetud puud olid vähemalt 50aastased ja seal kasvanud kogu tema elu. „Need olid juba väga vanad, seest mädanenud. Muidugi, praegu päikese eest ei varja miski, kuni need uued kasvavad, aga mul pole selle vastu midagi. Igal asjal saab ükskord aeg otsa ja tuleb uuendada.“

„Kurb on muidugi, aga samas… Edasi peab ju minema,“ nendib Lea. „See uuesti kasvamine võtab jube kaua aega. Praegu ma just tulin ja mõtlesin, et issand, kui palav siin on. Vanasti olid päikesel puud ees.“

Tiit otsib istumiseks vilumat paika tänavat palistavate majade katuste alt. Puid, mis päikese eest leevendust pakuks, ju enam pole. „Siin oleks võinud need puud alles küll jääda. Kas just kõik, aga et nii puhtaks…“ ohkas Tiit. „Ma päris roheline pole, aga mis palju, see palju.“

Kaugemalt tulijad ütlevad kõik: jube kahju. Viimased 20 aastat üle lahe Haapsalus suvitamas käinud Margo näiteks nendib: „Need puud olid suur osa sellest linnast.“