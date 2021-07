Repsi uued patud: kas ka sünnipäev maksumaksja arvel? 

Ehkki esialgu loodeti viimased pool aastat kestnud korruptsiooniuurimisega ühele poole saada juuni lõpuks, on praeguseks selge, et nii ei läinud. Riigiprokuratuuri teatel on menetlus jõudnud sellesse etappi, kus on vaja teha veel mõningaid menetlustoiminguid ja seejärel otsustatakse kogutud tõendite põhjal, kas kohtueelse uurimise saab lõpetatuks lugeda.