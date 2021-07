Jõulude eel abikaasale noa südamesse löönud naine: ta ise provotseeris! 

„Ma tõesti ei soovinud tema surma,“ kinnitas Jelena Shiryaeva kohtusaalis, et lõi Alekseid noaga, kuid võimalikele tagajärgedele ei mõelnud. Foto: Grete-Elisabeth Lauri

Turske blond naine kössitab kohtupingis, käed näo ees, ja tihub valjult nutta. „Ma tõesti ei soovinud tema surma,“ ütleb Jelena Shiryaeva, kes on kohtu all oma abikaasa tapmise pärast. Istungisaalis koorub lahti tapmisele eelnev lugu, mis on vürtsitatud segaste peresuhete, vägivalla ja alkoholiga.