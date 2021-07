Juhtkiri | Presidendiameti tuhmunud sära 

Tegelikult on asi aga naljast kaugel, sest olematu presidendikandidaatide debatt viitab mitmele võimalikule ohule. Esiteks võib koha Kadriorus taas sisse võtta keegi, kelle seisukohtadest ja väärtushinnangutest pole suuremal osal rahvast halli aimugi – hiljem positiivselt üllatumine on seejuures vaid üks võimalikest stsenaariumidest. Teiseks paistab, et presidendiamet on kaotamas oma sära, kui ridamisi tuntud ja tunnustatud inimesi, kellest peetakse Eesti ühiskonnas lugu, näeb end teostamas pigem igal pool mujal kui riigipeaametis.

Või miks annavad Jüri Luik, Ülle Madise, Jaak Aaviksoo ja kindlasti veel mitmed teisedki, kelle nimi pole veel avalikkusest läbi käinud, ühel või teisel moel mõista, et sellele kohale kandideerimine ei motiveeri neid. Kuivõrd tõsiselt saab võtta poliitikute juttu, et säravaid kandidaate hoiab tagasi kuudepikkune sõelumine meedias, kui äravalitu on niikuinii avalikkuse pideva kõrgendatud tähelepanu all vähemalt järgmised viis aastat?