KIRIKUISA MEENUTAB ESTONIA TRAGÖÖDIAT: laevas oli 700 leinajat, meilt küsiti, et mis siis, kui inimesed hakkavad üle parda hüppama 

„Minult küsiti ka seda, et mis siis, kui inimesed hakkavad ise vette hüppama. Kui nad kaotavad lootuse, tunnevad et keegi nii oluline inimene on juba seal ees, et nad tahavad järgi minna,“ meenutas piiskop Salumäe. „Meil oli nii palju vaimuliku talituse läbi viimise kogemust, et ma ütlesin: me peame olema ettevaatlikud ja jälgima kuni talituse toimumiseni. Peale seda on laevas täiesti uus olukord. Nii oligi. Tagasi tulles oli laevas hoopis teine vaim.“