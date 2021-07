Seisukoht | Suvelt tuleb võtta kõik 

Mullune suvi andis küll leevendust ülikarmide piirangutega koroonakevadele, kuid polnud ikkagi suvi oma tavapärases tähenduses. Festivalid jäid ära ja reisidagi oli keeruline. Sel aastal on aga õnneks suvi ikkagi jälle üsna selline nagu „vanadel headel aegadel“. Nii pole ka suurt imestada, et vabadust nautiv rahvas tormab ühelt ürituselt teisele lustima, endal nägu naerul.

On festivalide, folgipidude, kontsertide ja suvelavastuste aeg. Seda kõike on ikka väga-väga palju, sest loomerahvas ja kultuurikorraldajad on ju pidanud pikalt ootama võimalust tööde-tegemistega välja tulla. Nüüd saab publik seda kõike nautida. Tõsi, kohati tekib küsimus, kas ja kui palju on selle juures üldse aega sisusse süüvida: üha enam on väliüritustel sisust ja kvaliteedist tähtsam emotsioon ja lihtsalt kohalolu. Naljaga pooleks: kui üritusel käigu pilt Instagrami lisatud, on rahulolu saabunud.