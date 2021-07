Maailmarekord: neljakesi 2130 meetrit köiel 600 meetri kõrgusel 

Ta on tuntud oma pikkade köielkõndimistega, märksa madalamal on ta jõudnud kahe ja poole kilomeetri pikkuse kõnnini. Siis oli all jõgi, nüüd paljas maastik Lapporteni kuru ümbruses ja pea kohal 24 tundi kõrvetav päike, nagu teispool põhjapolaarjoont praegusel aastaajal ikka.

Ajalehele ütles rekordköielkõnni projekti juhtinud rootslane David Sjöström, et olud ei olnud sugugi kiita: „Avatud orus oli kohati väga tuuline. Lapporten on muidugi väga kaunis paik. Kui hakkasin seda projekti kavandama ja nägin kohast fotosid, siis tundsin kohe: see on õige paik, kaks tundrut on sobivalt vastastikku ja me peame just siin rekordi tegema.“