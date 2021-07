Venemaad piinavad metsatulekahjud  

VANAL MOEL KIRVEGA: Foto tuletõrjujast on tehtud tänavu suvel Jakuutias. Foto: TASS/Scanpix

Jakuutia on talviti Venemaa külmimaid piirkondi, tänavu suvel on seal temperatuur tõusnud 40 plusskraadi ligi ja ülegi, valitseb kuivus ja maastik leegitseb. Tules on 279 paikkonnas üle 600 000 hektari ehk kaks korda suurem pind, kui on Luksemburg. 80 protsenti vabariigi territooriumist moodustab inimasustuseta taiga, mida ei kustuta keegi. Viimases hädas haarasid häiritud elanikud sulepea ja kirjutasid tuhandete allkirjadega pöördumise president Vladimir Putinile, nõudes kiiret abi ja mainides, et võimud pole osutanud vähematki abi tules oma varanduse kaotanud inimestele.