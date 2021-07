Sail Tallinn Vanasadama kruiisialal – tutvu põneva programmiga! 

Ka Sail Tallinna merepidustuste ajal on Vanasadama kruiisiala üheks sündmuse olulisemaks tuiksooneks kahe lava ja ohtrate mereliste tegevustega. Just siin kuulutatakse 16. juulil Eesti suurimad merepidustused avatuks ja esineb populaarne Queeni tribuutbänd Killer Queen. Alal astuvad üles veel mitmed tunnustatud Eesti suurartistid nagu Ewert and the Two Dragons, Milrjardid, Apelsin ja Regatt. Laupäeval toob programm kruiisialale ka noorte vibe’i, kus üles astuvad Pluuto, Killing, Villemdrillem ja Heleza.