Mart Soidro | Mis saab Tallinnast? 

Kui nüüd tõsisemalt rääkida, siis suure tõenäosusega ei muutu pärast kohalikke valimisi Tallinnas suurt midagi. Linnapeana jätkab Mihhail Kõlvart, kes on kokkuvõttes ju päris kenasti hakkama saanud. Seda kinnitas ka Turu-uuringute AS-i aprillis läbi viidud küsitlus, kus 47% vastajaist eelistanuks järgmise nelja aasta jooksul näha linnapeana praegust meeri. Võrdluseks: Raimond Kaljulaidi toetas 11, Kristen Michali 7 ja Züleyxa Izmailovat 2 protsenti vastanuist. Aga viimast nime arvutisse toksides sattusin veidi kimbatusse, sest eelmisel nädalal lõhkes pommuudis, et kunagine Keskerakonna liige ja Pärnu linnapea Mart Viisitamm astus erakonda Eestimaa Rohelised ning asus tööle roheliste arendusjuhina. Muide, Tallinn pole Viisitammele võõras. Teenekas poliitik kandideeris ka nelja aasta eest Tallinnas Savisaare ja Tegusa Tallinna valimisnimekirjas ning teda toetas 141 valijat. Miks mitte ei võiks olla hoopis tema roheliste linnapeakandidaat? Igatahes on see kaalumise koht.