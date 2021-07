ÕL VIDEO | Kuidas illegaale metsast kiirelt välja peilida? Piirivalve näitas ette

Umbes sama stsenaarium kordub neil päevil päriselus aga Kagu-Leedus, kus juba mitu nädalat kestab põgenikekriis. Valgevene-Leedu piiril on kinni püütud sadu illegaalseid sisserändajaid, kellest valdav enamus on Kamerunist, Iraagist, Süüriast ja Afganistanist. Enamik migrantidest taotleb Leedult varjupaika ja kuna olukord piiril on tuline, on Leedu kuulutanud välja eriolukorra.