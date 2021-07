EILSE PÄEVA HALE VARI: Tallinna-Tartu tee vanal lõigul annab elumärke otsida 

Vaikus. See on põhiline, mis tänasel päeval iseloomustab teed, mis veel aasta tagasi troonis liiklustiheduse edetabelit. Tallinna-Tartu maantee juhib seda jätkuvalt, kuid uus neljarealine tee, kus kiirus võib liiklusmärkide järgi küündida 120 km/h-ni – tegelikkuses kõrgemalegi –, on unustusehõlma jätmas käänulist teed, mis kulgeb läbi Ardu ja Kose-Risti.