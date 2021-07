Meedialiit paneb vaktsineerimise hoogustamisele õla alla 

„Meedialiit panustab koroonakriisi lõpetamisse tasuta meediapindadega, et kutsuda Eesti elanikke üles end võimalikult kiiresti vaktsineerima. See on ainus võimalus elada kolmas laine võimalikult väikese nakatumise ja minimaalsete piirangutega üle,“ ütles Eesti Meediaettevõtete Liidu juhataja *Merle Viirmaa-Treifeldt. “Selleks, et lapsed saaks sügisel kooli minna ja majandus loomulikult toimida, tuleb end vaktsineerida ja just seda teadlikkust soovime me tõsta.“