Disainitänav @ SAIL Tallinn 2021  

Disainitänav toimub SAIL Tallinn x The All Ships Races Tallinn 2021 ürituse raames. SAIL Tallinn leiab aset kesklinna viies sadamas (Vanasadama kruiisialal, Kalaranna kvartalis, Patarei merekindluses, Lennusadamas ja Noblessneri sadamalinnakus) ning koostöös Klaipeda ja Szczeciniga kavandatakse kaheetapilist regatti Läänemerel.



Meelelahutust maal ja merel pakuvad artistid nii Eestist kui ka mujalt maailmast. Avatud on välikohvikud, lastealad, kalaturg, käsitöölaat ning sadamast sadamasse viib meretakso.