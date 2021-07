VIDEO | Jaani: Eesti piiril pole rändevoo tõusu näha

"Meie ülesandeks on olla Leedule toeks ja heaks partneriks," kinnitas Kallas Leedu ja Valgevene piiril toimuvat kommenteerides. Ta lisas, et Eestile teeb väga muret, et Valgevene kasutab rännet poliitilise tööriistana. „Loodame, et Leedu saab edukalt hakkama, saadame neile abiks ESPOL-5 meeskonna.“

Siseminister Kristjan Jaani kinnitas, et kuigi Leedu ja Valgevene piiril on illegaalsete sisserändajate arv suurenenud, siis Eesti vaates rändevoo tõusu näha pole.

Leetu on jõudnud üle tuhande illegaalse sisserändaja ning valdavalt on tegemist noorte meestega, suur osa Iraagist. Jaani sõnul on põgenikud tulnud turismireisiga otse Iraagist või läbi Türgi, seejärel turismireisile Valgevenesse ja sealt üle piiri Leetu.

„Oleme enda piirivalvepatrullide intensiivsust kasvatanud idapiiril: täiendavad dokumentide kontrollid, kontrollid ühistranspordis, oleme läbi viinud mitmeid õppusi. Hetkel mitte mingisuguseid rändevoo tõuse Eesti vaates pole näha olnud. Tänavu on tabatud viis illegaalselt piiri ületanud inimest,“ ütles Jaani, et aastatel 2016-2017 oli selleks arvuks 60.