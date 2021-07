KOLM KÄRBEST ÜHE HOOBIGA! Donald Trump kaebas kohtusse Facebooki, Twitteri ja Youtube'i 

Trump üritab ühe oma hagiga väita, et Facebook on kui „riigiteenistuja“, kelle otsused peaksid olema allutatud Esimese põhiseadusparanduse – see garanteerib sõnavabaduse – poolt valitsuse tegevusele seatud piirangutele, vahendab Washington Post. Traditsiooniliselt piirab Esimene põhiseadusparandus ainult riigi tegevust, mitte eraettevõtlust.

Samal teemal Maailm Trump on järgmiste valimiste osas otsuse langetanud Õiguseksperdid ja äriühingud kritiseerisid Trumpi süüdistusi ning ütlesid Washington Postile, et tal on väga väike võimalus kohtus edukas olla. Siiski leiavad Miami ringkonnakohtusse esitatud hagid toetust Trumpi kõige tulihingelisemate toetajate seas, kes on ammu üritanud väita, et sotsiaalmeediaplatvormid käituvad konservatiivsete vaadetega inimeste suhtes ebaõiglaselt.

Lisaks kutsuvad Trumpi hagid üles tühistama akti Section 230, aastakümneid vana internetti käsitlevat seadust, mis kaitseb tehnikaettevõtteid hagide eest platvormi sisu toimetamisel.

Paul Barret, New York'i Ülikooli Sterni äri- ja inimõiguste keskuse direktori asetäitja ütles Washington Postile, et need hagid olid juba sisseandmisel surnud. „Trumpil on Esimese konstitutsiooniparanduse argument täiesti vale,“ ütleb ta. „Tegelikult on Facebookil ja Twitteril endal Esimese konstitutsiooniparanduse järgi õigus sõnavabadusele ja otsustamisele, millist kõne nende platvormil kasutatakse ja võimendatakse – ja see õigus hõlmab võimalust arvata välja kasutajaid, kes õhutavad vägivalda, nagu Trump ka 6. jaanuari Kapitooliumi ülestõusuga ka tegi,“ lisab ta.