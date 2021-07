Riigikohtunik Paavo Randma | Kohtusaal magamistoas 

Juhtub sedagi, et mõne olemasoleva käsu või keelu suhtes lihtsat pigistatakse silm kinni, rikkumisele lihtsalt ei reageerita, kuna süüteomenetlus ei oleks lihtsalt praktiline, kuid laisk seadusandja ei ole seda taibanud või näiteks poliitilistel kaalutlustel veel pidanud võimalikuks muuta (näiteks ei reageerita paljudes riikides juba ammu kanepi suitsetamisele, kuigi vormiliselt on see jätkuvalt keelatud). Seega on mõiste „kehtiv õigus“ vaid see, mis kehtib konkreetsel ajal ja konkreetses kohas, ning alati tuleb olla valmis tema muut(u)miseks, et ta vastaks paremini pidevas arengus oleva ühiskonna ootustele.

Nii on enamike riikide seadustikest kadunud arusaam, et seksuaalvahekord samasooliste isikute vahel peaks olema kriminaalkuritegu, loobutud on seksuaalvägivallast rääkides normidest, mille kohaselt ei saanud abielusiseselt vägistamist üldse toimudagi, loomulikuna tundub ka arusaam, et lapse kasvatusmeetodina ei ole aktsepteeritav ega lubatav füüsiline karistamine, nuheldav ei ole enam ka kaupadega spekuleerimine ning leiva andmine kariloomale – hoiakud ja arusaamad, mis teatud ajahetkel olid mõnes kohas ühiskondlikult (ja seega ka seadustes) täiesti loomulikud. Lisandunud on seevastu norme, mille olemasolu näiteks saja aasta eest olnuks raske ette kujutada – arvutikelmus, lapse kaasamine relvakonflikti, raseduse tahtevastane katkestamine, naise suguelundite sandistav moonutamine jne, jne. Erinevatel ajahetkedel kehtinud seadustike võrdlemine on äärmiselt põnev ning ka õpetlik tegevus.

Murtakse sisse lahtisest uksest

Seetõttu ei ole midagi üllatavat selles, kui tehakse ettepanek muuta Eestis kehtivat seksuaalkaristusõigust. Inimeste seksuaalne puutumatus ning enesemääramisõigus on viimastel aegadel olnud üleilmselt ühiskondliku teravdatud tähelepanu all, paljuski täiesti õigustatult. Riigid on reageerinud uuele olukorrale ning ootustele erinevalt – kas piirdutud kaitsva normi laiendava tõlgendamisega ohvri huvides, olemasolevat seadust modifitseeritud või on vajadusel loonud uusi süüteokoosseise. Seega oli täiesti loogiline ja ootuspärane, et sellekohaste soovitustega tullakse välja ka Eestis.

Nii tegidki naistearstid Kai Part ja Made Laanpere ettepaneku (Tartu Postimees, 18.06.2021), et kehtivat seadust tuleks muuta, vägistamise kriminaalkuriteoks kuulutavast seadusest tuleks kõrvaldada mõned tunnused ning vägistamine peaks olema juba see, kui kaks inimest on seksuaalvahekorras, aga üks osapooltest ei ole selleks selgelt enda nõusolekut väljendanud. Sellele üleskutsele on toetavalt sekundeerinud Postimehe arvamustoimetaja Lea Danilson-Järg (Postimees, 1.07.2021). Ajakirjanik avaldab muu hulgas ka lootust, et seekaudu paraneks üldine seksuaalkultuur, see toetaks püsisuhteid ja abielu. Olgu viimasega kuidas on, aga ettepanek vägistamise mõiste ümberdefineerimiseks on tehtud. Vaataks järgnevalt seda ettepanekut natukene õiguspraktiku vaatepunktist.

Vastab tõele ettepaneku tegijate osundus, et vägistamise mõiste sellise reformimise teed on läinud mitmed Euroopa riigid. Põhjused selleks on olnud mõistagi erinevad. Näiteks Saksamaal oli oluliseks teguriks pärast 2015. aasta „kõik on teretulnud“ poliitikat sinna jõudnud valdavalt moslemiusku noored mehed, kes tihtilugu lihtsalt naisterahvaid käperdasid ning ahistasid, kus aga said. Alahinnata ei saa kindlasti ka globaalse mõõtme võtnud Me Too liikumise mõju, kuigi aususe mõttes olgu kinnitatud, et sellekohased mõtted ja ettepanekud seaduse muutmiseks olid kõlanud ka juba varem, osutatud mõjurid lihtsalt sundisid seadusandjat kiiremale tegutsemisele.

Natuke lihtsustatult väljendades ja seda Eestis kehtiva seaduse konteksti asetades – kui eelnevalt oli selleks, et rääkida kriminaalkuriteost, vaja tuvastada lisaks ohvri tahtevastasusele ka vägivald (nt löömine) või ohvri abitusseisund (nt raske joove, või siis ilmselge füüsiline allajäämus, mistõttu loobutakse mõttetust vastupanust, et end hullemast säästa), siis nüüdseks on need tahte murdmise viisid seadusest eemaldatud. Selleks, et rääkida vägistamisest, piisab sellest, kui üks osapool sellega nõus ei ole, aga see toimub siiski. Arstid avaldavad veendumust, et sellisel juhul muutub menetluse stiil ja kvaliteet, toimunu väljaselgitamise põhiraskus ei ole enam ohvril, ning hoopis teo võimalikku toimepanijat kohustatakse selgitama, kuidas ta sai aru, et seksuaalvahekorraga ollakse nõus. Ja nagu arvamustoimetaja optimistlikult sedastab – kui mees tahab edaspidi pääseda vägistamissüüdistusest, olgu tal edaspidi ette näidata tõendid naise nõusoleku kohta.