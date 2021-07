„PUUDUTA MIND“ 191. SAADE | Lamemaalased Hando Tõnumaa ja Mariann Joonas:  „Kas küsimuste esitamine on vabas ühiskonnas lubatud?“ 

Handot ja Marianni peetakse Eesti esipaariks konspiratsiooniteooriate vallas. Nad on möllanud ühe popima veebiportaali Telegram rivis juba üle kaheksa aasta. Mariann on portaali peatoimetaja, kes lähtub oma töös missioonitundest ja tema elukaaslane Hando on vastutav väljaandja.