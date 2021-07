Kaljurand Eesti konsuli väljasaatmisest: „Venemaal peab provokatsioonideks valmis olema – see on topeltkoormusega töö!“

Kaljurand toonitab, et iga diplomaat, kes töötab Venemaal või Valgevenes, peab olema valmis igasugusteks provokatsioonideks. „See on A ja B, mida noortele diplomaatidele teenistusse tulles räägitakse.“

Saatkonna tööd mõjutab siiski iga väljasaatmine. „Mingiks ajaks on sul miinus üks või miinus kaks diplomaati,“ lausub Kaljurand.

Venemaale Eesti saatkonda juhtima minnes arvestas Kaljurand, et teda võidakse provotseerida või milleski süüdi lavastada. „Ma ei olnud vaba inimene vabal maal. Pidin kogu aeg arvestama, et keegi võib jälgida, keegi võib pildistada, keegi võib kirja panna. Töötamine sellises olukorras on topeltkoormus.“

Riikides, kellega Eestil pole kõige sõbralikumad suhted, võib juhtuda igasugu asju. „Ja neid on juhtunud. On olnud provokatsioone meie diplomaatide vastu, meie diplomaatide kodudes on käidud. Väga erinevaid asju on juhtunud, aga see on paraku osa diplaadi elust,“ lisab Kaljurand „Selliseid asju ikka juhtub.“

Kaljurand ei usu idanaabri versiooni, et Lätte sai Venemaa kodanikult salastatud dokumente. „Kui tegemist oli inimesega, kes kogus või sai vaenulikku informatsiooni, siis vabandust, aga kus te varem olite? Miks te lasete inimesel aastaid ja aastaid tegutseda ja saadate ta välja paar nädalat enne ametiaja lõppu?“ küsib Kaljurand. Niisiis Venemaa põhjendust ei tasu tema sõnul tõsiselt võtta.

Väljasaatmine räägib endise suursaadiku sõnul sellest, kuivõrd tugevalt tahab Venemaa välisministeerium saatkonna tööd segada. „Kas nad saadavad välja inimese, kes on ametipositsioonilt kõrgel kohal, ennast sissetöötanud, keda tunnustatakse, kes on väga hea diplomaat. Teisalt on juhtumeid, kus riigist saadetakse välja perekond, kes äsja uude keskkonda sisse elanud.“