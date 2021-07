Lasnamäe tulistamisjuhtumi kohtutoimik: laskude arv polnud liigne 

2018. aasta suvel Lasnamäel Mustakivi sillal toimunud tulistamise kohtulik arutamine on lõppenud. Teetööline Dmitri on õigeks mõistetud ja riigikohus leidis, et ta ei ületanud hädakaitsepiiri. Kohtutoimikust selgub muu hulgas seegi, et laskeinstruktor Dmitri rääkis läinud aastal toimunud istungil relvadest ning laskmise eripäradest pikalt ja laialt.