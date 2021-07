Doonorite puhkuse ajal võib verd nappida 

Läinud nädalal pöördus verekeskus kõigi endiste, praeguste ja tulevaste veredoonorite poole murega, et A reesusnegatiivse grupi verevarud on üliväikesed. Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse osakonna juhataja dr Gulara Khanirzayeva ütleb, et praeguseks on verekriis juba läbi ja varud olemas. „Täname väga doonoreid, kes on alati olnud abivalmis ja reageerinud kutsele,“ lausub Khanirzayeva.