Juhtkiri | Miks riskime Venemaalt festivalikolde toomisega? 

Hea seegi, et pärast pikale veninud kõhklusi on valitsus lõpuks jõudnud arusaamisele, et üks tõhusamaid viise oma elanike kaitsmiseks uute agressiivsete viirusetüvede eest on nõuda siia kõrgete nakatumisnäitajatega kolmandatest riikidest saabujatelt negatiivset koroonatesti tulemust. Ent kui proovi ei võeta just piiril, jääb teatud riikide puhul siiski kahtlus, et ega tulemus ole võltsitud või nakatuti testi andmise järel.

Sestap tuleb suure murega suhtuda igasugustesse ohutusnõuete leevendamistesse, nagu plaanitakse Birgitta festivali puhul, kuhu on kutsutud üle 200 Venemaa Krasnojarski ooperi- ja balletiteatri töötaja – valitsus soovib nad eriloaga vabastada karantiinikohustusest, et võimaldada artistidel juba mõne nädala pärast proovidega algust teha. Seda vaatamata tõigale, et esinejate päritolumaad kimbutab kaks muret korraga: kontrolli alt väljunud viiruspuhang ja elanikkonna madal hõlmatus vaktsiiniga. Isegi kui siinselt tuhandetes kohale tulevalt publikult nõuda viirusohu maandamiseks Covidi-tervisetõendit või antigeeni testi, on võimaliku nakatumise eest suurüritusel piisavalt kaitstud vaid need, kes on end vaktsineerinud – Eesti üldist hõlmatust arvestades ehk umbes pooled?