Seisukoht | Tanel Kiik ei astu tagasi, sest pank tõstaks ta tänavale? 

Esmalt annab talle kindluse ilmne Jüri Ratase kui Keskerakonna esimehe toetus. Oma laste tööautoga vedamise tõttu haridusministri kohalt Mailis Repsi tagasiastumist nimetas Ratas suureks kaotuseks. Ajal, mil Ratasel endal puhkes skandaal „joogid autosse“, viskus just Kiik peaministri büroo endise juhina Ratase kaitsele. Ratas ei saa lubada Repsi kõrval ka Kiige kui teise oma lähima usaldusaluse kaotust, see paneks ka Ratasele endale enne presidendivalimisi luuseri pleki külge.

Kust aga äpardunud minister veel hakkaks üleöö piisavalt palju palka saama, et pank ei tõstaks tagasimaksetega jännijäämise korral teda ilusast korterist lihtsalt tänavale? Nii ei jäägi muud, kui kümne küünega ministritoolist kinni hoida, mida me kõik piinlikkusega peame pealt vaatama. Esimese kahe viiruselainega on Kiik meie tervise peal juba oma võimeid katsetanud, nüüd tulgu või kolmas, kuid pädevamat ministrit ei saa Eesti riik lubada, sest ministril on vaja laen tagasi maksta?