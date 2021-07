Ene Pajula | Mammi pole kaotanud lootust 

No peab ikka olema Espenberg, et kavandada selline vägev – EKRE omad nimetavad seda vist infooperatsiooniks – aktsioon seaduse vastu, mille nad ise on välja töötanud ja menetlusse andnud. Lugeja saab aru, et tegu on selle kurikuulsa ABISe (automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu) seaduseelnõuga, mille algatas siseminister Mart Helme ning millega tegeles edasi siseminister Alar Laneman. Mammi mõistab, et – ikka EKRE poolt nimetatud – Suure Venna seadus on kasulik neile, kes on võimul, ja ebasobiv neile, kes seda pole. Aga kas nad poleks pidanud kohe sellele mõtlema, et võim demokraatlikul maal ei pruugi olla igavene ja sellise seadusega tulistavadki nad endale jalga?