„SUHTEMINUTID“ | Kõik suhted ei peagi olema igavesed, samas ei tasuks maha mängida ka oma võimalusi sulle sobiva inimesega 

Minu külaliseks on suhtenõustaja Heike Pettinen ja mul on talle ainult üks küsimus - kas me eestlased oleme liiga tuimad oma suhetes? Igatahes on Heike enda suhtes parasjagu Ladina-Ameerikalikku tulisust, mis on aidanud tal ületada nii mõnedki karid. Kas tuima eestlast on üldse võimalik muuta?

Vaata videot!