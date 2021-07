Tokyo supertegu: hiiglaslik hüperrealistlik kass näub majaseinal 

Ümbritsev ala on Jaapani elavamaid kaubatänavaid ja hüperkassi loojad firmast Cross Space oletavad, et iga päev näeb seda vähemalt 190 000 inimest. Selleks, et nautida täiuslikku efekti, tuleb kindlasti valida õige vaatenurk, soovitavad nad.

Kui kass end liigutab, näib tõemeeli, nagu tungiks tema näuguv pea fassaadist välja ning loom valmistuks alla jalakäijatele ja ostlejatele kaela hüppama. Seda liigutust korratakse mitu korda igas tunnis tavaliste valgusreklaamide vahel. Kuigi ametlik avamine on kavandatud 12. juulile, on juba ridamisi proove tehtud ja hüperrealistliku kassi leiab ka YouTube`st, kui endal asja Jaapanisse teda vaatama pole. Sotsiaalmeedias on 3D-kass äratanud elavat arutelu. Inimesed on vapustatud tehnoloogia arengust ja peavad kassi eriti armsaks. „Isegi enne seda, kui ta magama jääb, võib aru saada, et ta on juba unine, ja uinumine ei tule ootamatult,“ kirjutab keegi Twitteris.