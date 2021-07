Adik Levin | Vaktsiini valimine on rikaste riikide privileeg, kannatavad vaesemad 

Kõik uued ravimid saavad turule tulla ainult siis, kui nad läbivad katsed loomadel ja kolm faasi inimkatseid. Loomulikult viidi kõikide vaktsiinidega läbi kõik vajalikud katsefaasid, kuid kahjuks oli sellest siiski vähe. Tegelik elu näitas, et alles praegu toimub tõeline kolmanda faasi uuring kõikide vaktsiinidega. Alles kahe-kolme aasta pärast teame kindlalt, mis on mis. Arvan, et see oli poliitiline otsus, et Astra Zeneca vaktsiin sai kasutusloa kiirendatud korras. USA Toidu- ja Ravimiamet küll ei tormanud isegi poliitilistel kaalutlustel Astra Zeneca vaktsiini heaks kiitma. Või vaadakem kasvõi, kuidas venitatakse Sputnik V vaktsiini aktsepteerimisega Euroopa Ravimameti poolt. On tulnud signaale, et Sputnik V võib saada loa võib-olla alles septembris.