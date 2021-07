ÕL VIDEO JA GALERII | VEEL PROBLEEME: Estonia vraki uuringuteks tellitud varustus ja inimesed ei pruugi laevale jõuda, ka videoroboti sukeldumine pole kindel 

Neljapäeva hommikul väljub Tallinnast transpordiameti jäämurdja EVA 316. Rootsist asub teele uurimislaev Electra. Kahe aluse kohtumispunkt on 40 kilomeetrit Hiiumaast loodes – parvlaev Estonia uppumispaik ja 852 inimese märg haud. Reedel algavad vraki ja selle ümbruskonna uuringud – niipalju, kui erinevad probleemid võimaldavad.

Löögi all võib olla ka kõige kõmulisem osa eeluuringutest: allveerobotiga on plaanis üles filmida kõik vigastused Estonia paremas pardas, et saada teada, seal paiknevate vigastuste – möödunud aastal dokumentaalsarjas välja toodud auk-augud – suurus ja asukoht. Robotit aga esimese hooga kaasa ei võetagi.