MAAILMAKORISTUSPÄEV OTSIB ETTEVÕTJATELT TUGE! Kas on oht riigi toetusest ilma jääda? 

Maailmakoristuspäeva korraldajad kohtusid 6. juulil peaministriga ning esitasid palve 250 000 euro suurusele toetusele, mis oleks Maailmakoristuse põhirahastus. „See ei kata küll kõiki kulusid, sest Lets Do It World tegutseb aastaringselt, aga Maailmakoristus on selge prioriteet. 250 000 aitab meil läbi viia Maailmakoristuse koordineerimist ning globaalseid turundus- ja meediakampaaniaid ja püstitada Eestisse meediakeskus. Ilmselt saab seda kasutada uue veebilehe ja registreerimissüsteemi üles seadmiseks,“ räägib Ohvril.

Riik möönis korraldajatele, et koroona on riigi ressursid üsna piiri peale viinud, kuid nad katsuvad kuskilt toetusvõimalusi leida. Peaminister oli Ohvrili sõnul projekti suhtes väga positiivselt meelestatud ja võtab ka ise osa.

Kas Maailmakoristuse toimumisel tuleb tänavu ettevõtetele lootma jääda? „Maailmakoristus on kogu Eesti projekt ning me loodamegi, et ettevõtjad tulevad ka kaasa ja proovime ühiselt Eesti lipu Maailmakoristuse juurde kenasti püsti panna. Kahtlemata on see üks Eesti suurimaid brändiprojekte, tänu millele teatakse Eestit vähemalt 180 riigis. Ma arvan, et see on meie igaühe asi toetada midagi, mis teeks Eesti maailmas suureks,“ tõdeb Ohvril.