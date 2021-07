Modell Agne Vaher soovitab: jätka kalorite kulutamist trennijärgselt terrassivannis lõõgastudes 

Terrassivannis on peale kauni välimuse ka rohkelt sisu. Märkimisväärse plussina ei saa unustada mõnusat mullisüsteemi – looduslikku teraapiavormi, millel on hulganisti tervendavaid ja lõõgastavaid omadusi.

Soojendatud õhumullide ülespoole liikumine ja massaažisüsteem kindlustavad kogu keha masseerimise ning rikastavad vereringlussüsteemi hapnikuga. Soojas vannis tõuseb hingamis- ja pulsisagedus, langevad vererõhk ja lihastoonus. Lisaks ergutab temperatuuri kõikumine autonoomset närvisüsteemi, tugevdab veresoonkonda ja organismi vastupanuvõimet ning aitab kehast väljutada jääkaineid. Soojaveevannist on abi ka une- ja ainevahetushäirete korral ning see toimib tõhusa stressileevendajana.

Terrassivanni saab kasutada aastaringselt – nii sumedal suveõhtul kui ka lumisel talvehommikul! Suvel on see kuuma ilmaga mõnus jahutaja ja talvel eriti nauditav just külma ilmaga kuumas vees lesides. Lisaks on see eriline ning meeldejääv tähtpäevade tähistamise viis, mis pakub rõõmu lastele ja ka täiskasvanutele!