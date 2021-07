PEIPSI KALURITEST HERMAN SIMMINI: Eesti-Vene spiooniskandaale on aastakümnete jooksul lahvatanud korduvalt

Eestis tabatud spioonid on jaganud Vene luureteenistustele salajasi andmeid. Foto on illustreeriv.

Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus ehk FSB pidas teisipäeval Peterburis kinni Eesti konsuli Mart Lätte, keda süüdistati provokatiivselt tundlike materjalide omastamises. See juhtum pole sugugi esimene Venemaa ja Eesti vahel lahvatanud „spiooniskandaal“. Kuulsamate Vene võimude poolt kinnipeetud eestlaste näol võib esile tuua näiteks Eston Kohveri ja Raivo Susi juhtumid, ent hoopis rohkem on esinenud olukordi, mil Eestist on tabatud Vene spioone.