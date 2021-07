Peterburis peeti kinni Eesti konsul Mart Lätte. Eesti välisministeerium: tegu on lavastuse ja alusetu süüdistusega

Välisministeeriumi hinnangul on tegemist järjekordse näitega, et Venemaa ei ole huvitatud konstruktiivsetest suhetest oma naabritega ja Euroopa Liiduga: „Eesti mõistab hukka Venemaa ebaseadusliku, provokatiivse ja suhteid kahjustava tegevuse Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja ka teiste riikide vastu.“

„Kinnitame, et heanaaberlikud ja konstruktiivsed suhted oma naabriga on jätkuvalt Eesti huvides, kuid me ootame, et Venemaa järgib rahvusvahelise õiguse printsiipe. Aset leidnud provokatiivne käitumine on kahetsusväärne näide vastupidisest,“ lisas Lemmik.